Вялость может быть сигналом об опасном состоянии здоровья

Специалисты провели исследования в ходе, которого установили, что на повышенный сахар в крови может указывать апатия. Об этом сообщило издание Express.
Высокий сахар в свою очередь может нанести вред нервам, органам, кровеносным сосудам. Согласно исследованию сотрудников Института качества и эффективности здравоохранения (IQWiG), апатия является признаком опасно высокого уровня сахара в крови.
При апатии чувствуется отсутствие энергии и энтузиазма. Также человек может почувствовать нежелание что-либо делать, что требует определённых усилий. Другие признаки высокого сахара: сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, усталость, тошнота и головокружение.
Употребление яиц может увеличить риск диабета.
Фото: pixabay
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