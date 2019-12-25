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Вялость может быть сигналом об опасном состоянии здоровья
Сегодня, 10:33
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nastya960

Вялость может быть сигналом об опасном состоянии здоровья

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При апатии чувствуется отсутствие энергии и энтузиазма.

Специалисты провели исследования в ходе, которого установили, что на повышенный сахар в крови может указывать апатия. Об этом сообщило издание Express.

Высокий сахар в свою очередь может нанести вред нервам, органам, кровеносным сосудам. Согласно исследованию сотрудников Института качества и эффективности здравоохранения (IQWiG), апатия является признаком опасно высокого уровня сахара в крови.

При апатии чувствуется отсутствие энергии и энтузиазма. Также человек может почувствовать нежелание что-либо делать, что требует определённых усилий. Другие признаки высокого сахара: сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, усталость, тошнота и головокружение.

Употребление яиц может увеличить риск диабета.

Фото: pixabay

Теги: апатия, вялость, диабет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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