Вячеслава Володина избрали спикером VIII созыва Госдумы

Это решение поддержали 360 парламентариев из 450.

Депутаты Государственной Думы восьмого на своем первом заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина, выдвинутого "Единой Россией". Решение его переизбрать поддержали 360 депутатов из 450.

За конкурента Володина от фракции КПРФ Дмитрия Новикова отдали свой голос 61 парламентарий. Остальные партии кандидатуры не выдвигали.

Несмотря на разницу во взглядах и подходах к решению задач, партийную принадлежность, у нас с вами есть общие, объединяющие нас цели – повышение благосостояния наших граждан, обеспечение экономического роста, безопасности, защиты суверенитета нашей страны. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что считает Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Государственной Думы нового созыва. Глава государства отметил, что Дума VII созыва показала свою высокую эффективность по основным направлениям, особенно в период пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали, что первое заседание Госдумы нового созыва открыла Валентина Терешкова.

Видео: Правительство РФ