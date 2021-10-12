Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

В президиуме заседания находятся представители политических фракций, прошедших в Госдуму.

В Государственной Думе началось первое пленарное заседание VIII созыва. Его открыла депутат нижней палаты парламента от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова. Это должен был сделать экс-первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, как старейший депутат, однако он предложил открыть заседание Терешковой, которая младше его на год.

В президиуме заседания находятся представители политических фракций, прошедших в Госдуму: Светлана Савицкая (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), а также Галина Хованская (СРЗП) и Алексей Нечаев ("Новые люди").

Уважаемые депутаты Государственной думы, уважаемые гости, первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва объявляю открытым. Валентина Терешкова, депутат ГД

После приветственного слова депутаты встали со своих мест, в зале прозвучал государственный гимн.

Напомним, выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах и получила 234 мандата. На втором месте – 57 мандатов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 21 мандат. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые получили 27 и 13 мандатов соответственно.

Также в Думу прошли партии "Гражданская платформа","Родина" и "Партия роста". У каждой их них по одному месту. Также в нижнюю палату вошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

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