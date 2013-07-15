СМИ: президента Чехии госпитализировали после парламентских выборов

Возможно, причиной госпитализации Земана является проблема с почками.

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь. Об этом сообщает новостной портал Novinky.cz. Накануне в республике проходили парламентские выборы, на которых победила оппозиционная коалиция "Вместе".

Отмечается, что карета скорой помощи приехала к главе Чехии вскоре после его встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, лидером проигравшего на выборах движения АНО. По данным источника СМИ, причиной госпитализации Земана могла стать проблема с почками.

Глава Чехии ранее признавался, что страдает невропатией ног, а также лечится от сахарного диабета. Кроме того, он не раз говорил о своем пониженном артериальном давлении и проблемах со слухом. В текущем году он был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. В августе прошлого года Земан сломал руку.

Напомним, победителем на выборах в Чехии стала коалиция "Вместе". Она набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат. На второй строчке находится движение ANO, которое набрало 27,12% голосов (72 места в парламенте). Замыкает тройку лидеров коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" – 15,62% голосов (37 мандатов). Кроме того, в новый парламент прошло движение "Свобода и прямая демократия" – 9,56% и 20 депутатских мест. Явка на выборах составила 65,43%.

Ранее премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор.

Фото: zemanmilos.cz