Вячеславу Нотягу снова отказали в УДО

Сейчас экс-депутат расследования находится в больнице.

Суд в очередной раз отклонил прошение стороны защиты бывшего депутата Вячеслава Нотяга об УДО. Городская инстанция поддержала предыдущее постановление Смольнинского районного суда.

Напомним, что Нотяга приговорили к отбыванию наказания в течение трех лет в колонии строгого режима, а также выплате штрафа в один миллион рублей. После этого экс-политик не сможет занимать государственные должности, связанные с управлением и административно-хозяйственными функциями. Таким образом мужчину осудили за получение взятки. С 2016 года Нотяг арестован, но после его отправили под домашний арест. Сейчас петербуржец перемещен в больницу имени Гааза.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эммануэль Маммана на несколько недель выбыл из "Зенита" из-за травмы.

Фото: Piter.tv