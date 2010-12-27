Эммануэль Маммана на несколько недель выбыл из "Зенита" из-за травмы

Аргентинский спортсмен снова не в строю: он получил травму на тренировке.

Игрок петербургской футбольной команды "Зенит" Эммануэль Маммана на несколько недель выбывает из матчей. В течение трех недель спортсмена ждут восстанавливающие процедуры. Напомним, что аргентинец травмировался во время тренировки перед встречей с турецкими оппонентами из "Фенербахче".

Пресс-служба "сине-бело-голубых" отмечает, что на время реабилитации спортсмен будет тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, что футболист перешел в Северную столицу в 2017 году. В составе команды он вышел на поле 24 раза. Полгода он восстанавливался от травмы и вернулся только в августа 2018-го.

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Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"