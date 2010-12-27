Пенсионная система России будет включать в себя накопительный компонент

Специалисты объяснили, чего ждать от развития пенсионной системы.

Представители Министерства финансов России рассказывают, что увеличение дальнейшего пенсионного возраста до 2036 года не планируется. Базовый прогноз дают эксперты ФБА "Экономика Сегодня". Однако, каждые полгода пенсионный возраст будет увеличиваться до пяти лет в связи с принятием последнего законопроекта.

Отметим, что Правительство не забывает о вопросе относительно накопительной пенсии. Чиновники рассматривают возможность возобновления системы. Компромиссное решение по проблеме уже готово. Пожилым людям также могут увеличить требования к стажу для выплаты страховой пенсии. К 2025 году он должен будет составлять 15 лет вместо 5.

Думаю, что вопрос дальнейшего изменения трудового стажа в ближайшие годы стоять не будет. Здесь нужно исходить из того, что с каждым годом усложняется проблема с гражданами, которые дожили до пенсионного возраста, но у них не хватает либо годов трудового стажа, либо заработанных трудовых баллов, поэтому текущая линия вряд ли будет пересмотрена комментирует ситуацию председатель Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Специалист заключил, что накопительный компонент должен стать добровольным. Каждому гражданину придется взять ответственность в формировании собственной пенсии.

Фото: Piter.tv