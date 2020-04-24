Вячеслав Малафеев рассказал о трудных взаимоотношениях с Артемом Дзюбой

Он не хочет развивать эту ситуацию до тех пор, пока работает в клубе.

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью порталу "Фонтанка.ру" рассказал о взаимоотношениях с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

Не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки. Вячеслав Малафеев, экс-вратарь "Зенита"

Напомним, в начале 2018 года у Артема Дзюбы и Вячеслава Малафеева случился конфликт. Экс-вратарь, занимавший должность заместителя спортивного директора "Зенита", заявил форварду, что его не отпустят в другой клуб для получения игровой практики перед чемпионатом мира.

Ранее Артем Дзюба рассказал об отношении к бывшему вратарю сине-бело-голубых.

Видео: YouTube / Native, Zenit Football Club