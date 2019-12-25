Вячеслав Макаров счел Алексея Миллера достойным звания почетного гражданина Петербурга

Каждый год избирают двух почетных граждан.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сказал о том, что председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заслужил носить звание "Почетного гражданина Санкт-Петербурга".

Макаров отметил, что Миллер лично много сделал для Петербурга и является великим патриотом нашего города. Глава компании в списке достойных звания людей не единственный. Таких, по словам председателя, еще десятки.

В 2021 году почетными гражданами Петербурга были избраны директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский и художественный руководитель Академического театра Балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман.

Фото: сайт "Газпрома"