Вячеслав Макаров поздравил Правительство Санкт-Петербурга с юбилеем

Всем сотрудникам администрации он пожелал счастья, здоровья и новых успехов в работе.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил с 25-летием городское Правительство. Словам чиновника опубликовали на официальном сайте ведомства.

В своем обращении к Александру Беглову спикер Закс отметил, что в высшем исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга всегда работали люди, обладающие высочайшим профессионализмом, государственным мышлением, мудростью и авторитетом. Именно благодаря их труду, по его мнению, Петербург является лидером экономического роста и одним из наиболее развитых мегаполисов Европы. Всем сотрудникам администрации он пожелал счастья, здоровья и новых успехов в работе.

Все эти годы Законодательное Собрание и Правительство Санкт-Петербурга плодотворно и конструктивно сотрудничают. Уверен, так будет и впредь!

– говорится в обращении.

Ранее Вячеслав Серафимович прокомментировал свое возможное появление в социальных сетях.

Фото: ЗакС