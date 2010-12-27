Вячеслав Макаров не будет регистрироваться во "ВКонтакте"

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров не собирается следовать примеру врио губернаора Александра Беглова и регестрироваться в социальных сетях. Об этом сообщают городские СМИ.
По словам парламентария, он постоянно встречается и общается с людьми. Макаров напомнил, что у ЗакСа есть специальное приложение, через которое избиратели и депутаты могут присылать сообщения.
Я абсолютно открыт для встреч и комментариев, особенно для своих избирателей. Пока необходимости сидеть в соцсетях и целый день отвечать абсолютно нет.
- сказал Макаров
Напомним, что Беглов создал свою страничку в социальной сети "Вконтакте" 11 марта. За несколько дней на профиль градоначальника подписалось свыше 15 тысяч человек.
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Фото: ЗакС
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