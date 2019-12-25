Председатель ЗакСа поручил депутатам следить за нуждами петербургских медиков

В Петербурге запустили еще одну акцию помощи врачам.

В пятницу, 11 декабря, председатель ЗакСа Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров провел рабочую встречу с депутатами петербургского парламента от фракции "Единая Россия", сообщил "АиФ-Петербург".

Чиновники обсудили вопросы начала акции помощи коллективам городских больниц и пациентам, для которых уже сформированы наборы из питьевой воды, кофе и средств личной гигиены.

Макаров заявил, что сейчас слово "медицина" звучит как "национальная безопасность". В рамках всероссийской акции "Спасибо врачам" волонтеры передают медикам продуктовые наборы, СИЗ, горячее питание. Она напомнил, что на данный момент нужно сделать все, чтобы врачи сконцентрировались на своей работе.

Сегодня совместно с депутатами петербургского парламента мы запускаем очередную акцию гуманитарной помощи петербургским больницам. Поручаю депутатам всех уровней от фракции "Единая Россия", всем партийным активистам нашего города принять участие в этой акции, поддержать как можно больше медицинских учреждений Петербурга и постоянно держать на контроле просьбы и нужды врачей заявил Макаров.

Ранее мы писали, что власти Петербурга могут смягчить коронавирусные ограничения на новогодние праздники.

Фото: Piter.TV