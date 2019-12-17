Вячеслав Колосков прокомментировал решение переименовать гандбольный клуб "Спартак" в ЦСКА

Он считает, что в футболе такая новость могла бы развязать войну между болельщиками.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС - прим.) Вячеслав Колосков поделился мнением о переименовании гандбольного "Спартака" в ЦСКА. Вчера, 17 марта, на официальном сайте команды вышло заявление, в котором сообщалось, что клуб перестает существовать под прежним именем.

"Не знаю, какой регламент в гандболе, но в футболе это абсолютно исключено из-за процедуры смены названий. В нашем футболе сам факт переименования "Спартака" в ЦСКА исключен, потому что тогда начнется война между болельщиками" - сказал Колосков в интервью агентству "РИА Новости".

Гандбольный клуб "Спартак" был образован в 2017-м году. Команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России и трижды выходила в финал кубка страны.

Ранее мы писали о том, что гандбольный "Спартак" будет переименован.

Фото: Официальный сайт РФС