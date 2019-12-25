Московский гандбольный клуб "Спартак" переименуют в ЦСКА

О переименовании клуба объявят на следующей неделе.

По информации агентства "РИА Спорт", московский гандбольный клуб "Спартак" в ближайшее время будет переименован в ЦСКА.

"Игрокам команды уже сообщили о принятом решении. Скорее всего, о переименовании клуба будет объявлено на следующей неделе" - сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Гандбольный клуб "Спартак" был образован в 2017-м году. Команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России и трижды выходила в финал кубка страны. Ближайший матч "Спартак" должен провести 2 апреля. Команда сыграет в четвертьфинале чемпионата России против "СГАУ-Саратов".

Фото: VK / @spartak_hb