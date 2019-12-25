Московский гандбольный клуб "Спартак" переименуют в ЦСКА

По информации агентства "РИА Спорт", московский гандбольный клуб "Спартак" в ближайшее время будет переименован в ЦСКА.
"Игрокам команды уже сообщили о принятом решении. Скорее всего, о переименовании клуба будет объявлено на следующей неделе" - сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.
Гандбольный клуб "Спартак" был образован в 2017-м году. Команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России и трижды выходила в финал кубка страны. Ближайший матч "Спартак" должен провести 2 апреля. Команда сыграет в четвертьфинале чемпионата России против "СГАУ-Саратов".
Фото: VK / @spartak_hb
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