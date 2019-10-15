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Вячеслав Бутусов снял клип на песню, которую посвятил Петербургу

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Группа "Орден Славы" представила композицию "Город".

В среду, 28 октября, музыкант, композитор, исполнитель Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы" показали поклонникам клип на песню "Город". 

Бутусов отметил, что песню про Петербург хотел написать давно и был обязан это сделать. Музыкант признался, что долго и постепенно подбирался к теме, намаливал ее.

Наконец, во время длительного карантина, меня посетили и подобающая музыка и подходящий текст. Всему своё время

рассказал он.

Режиссировал клип Андрей Ефимов, автором сценария и руководителем проекта выступил Сергей Дебижев. Кроме того, в клипе показаны фрагменты фильма "Гимн великому городу".

Ранее мы писали, что группа "Яуза" выпустила клип о Петербурге – Ленинграде.

Видео: YouTube / Butusov

Теги: вячеслав бутусов, клип на песню
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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