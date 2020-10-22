Группа "Яуза" выпустила клип о Петербурге – Ленинграде

Песня написана на стихи ленинградско-израильского поэта Михаила Генделева.

Опубликовано видео московского рок-арт проекта "Яуза" – дебютный клип команды под названием "Букет из салюта". Песня написана на стихи ленинградско-израильского поэта Михаила Генделева. Премьера состоялась на официальном YouTube-канале коллектива.

Вокалист и композитор Арсен Ревазов, исполнивший песню, считает, что Петербург – Ленинград для поэта – это его ранние годы и все, что с этим было связано.

А так как Генделев ни разу не банален, то у него никогда не будет милого и слащавого детства в стихах. Если детство было жестким, то мальчик на все будет смотреть люто. "Букет из салюта" - очень честная песня. С одной стороны - это романтические переживания, желание вернуться в город, в котором жили его отец и мать, а с другой - он вспоминает свое непростое детство 50-х - рассказывает Арсен Ревазов.

Для создания клипа был приглашен мультипликатор Алексей Будовский, родившийся в Ленинграде. После прослушивания трека, он предложил сделать ролик в стиле "неоретро" и воссоздал атмосферу Северной столицы в разные периоды XX века.

Я давно хотел сделать клип про Ленинград. А тут и счастливый случай подвернулся - возможность поработать с песней "Букет из салюта" на стихи Михаила Генделева и музыку Арсена Ревазова, поэтому к этой задаче я подошел, внутренне к ней давно готовый. Я очень люблю район Коломны, где в Петербурге еще просвечивают осколки Ленинграда и Удельный рынок, на котором всегда можно найти что-то из детства – отметил мультипликатор.

Видео: Youtube / ЯУЗА