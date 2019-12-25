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В Петербурге прошёл флешмоб к концерту Вячеслава Бутусова
Сегодня, 12:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге прошёл флешмоб к концерту Вячеслава Бутусова

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Поклонники музыканта приняли участие во флешмобе и прошлись босиком по городу под песню "Девушка по городу".

По просьбам поклонников Вячеслава Бутусова ROOF FEST организовал фелшмоб "Шагаем босиком". В основу маршрута легли строчки из песни "Девушка по городу" – участники прошли босиком по Пушкинской улице и Лиговскому проспекту.

Накануне концерта Вячеслава Бутусова, который состоится 13 августа на ROOF FEST, поклонники музыканта приняли участие во флешмобе и прошлись босиком по городу под песню "Девушка по городу".

Флешмоб устроил ROOF FEST, обратив внимание на комментарий поклонницы под одним из постов в социальных сетях фестиваля. 

Фото: предоставлено организатором

Теги: roof fest, вячеслав бутусов, флешмоб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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