В Петербурге прошёл флешмоб к концерту Вячеслава Бутусова

Поклонники музыканта приняли участие во флешмобе и прошлись босиком по городу под песню "Девушка по городу".

По просьбам поклонников Вячеслава Бутусова ROOF FEST организовал фелшмоб "Шагаем босиком". В основу маршрута легли строчки из песни "Девушка по городу" – участники прошли босиком по Пушкинской улице и Лиговскому проспекту.

Накануне концерта Вячеслава Бутусова, который состоится 13 августа на ROOF FEST, поклонники музыканта приняли участие во флешмобе и прошлись босиком по городу под песню "Девушка по городу".

Флешмоб устроил ROOF FEST, обратив внимание на комментарий поклонницы под одним из постов в социальных сетях фестиваля.

Фото: предоставлено организатором