Вячеслав Бутусов и "Орден Славы" выступят на ROOF FEST в Петербурге

13 августа в Петербурге выступит легенда отечественного рока — Вячеслав Бутусов со своей новой группой "Орден Славы".

Песни "Наутилуса" навсегда закрепились в отечественном культурном коде, на них выросло не одно поколение. Без музыки Бутусова невозможно представить культовые картины Алексея Балабанова. Однако связывать творчество Вячеслава только с "Нау" в корне неверно — после распада группы артист начал сольную карьеру и записал множество песен в составе различных коллективов, самым известным и долгоживущим из которых стал "Ю-Питер".

Теперь наступил новый этап: на ROOF FEST Вячеслав выступит в составе группы "Орден Славы", основанной им в 2019 году. В том же году вышел их дебютный альбом "Аллилуйя", который музыкант описывает как "сверхзвуковой и сверхновый". 13 августа летний вечер на живописной крыше Roof Place у Финского залива украсят как композиции из нового альбома, так и нестареющие хиты времен "Наутилуса" — "Прогулки по воде", "Крылья" и "Я хочу быть с тобой".

Билеты на концерт уже в продаже.

Фото: предоставлены организатором