Концерт Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы"

Концерт состоится 2 июля в 20:00. Для зрителей старше 12 лет.

На крыше фестиваля ROOF FEST 2 июля Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы" исполнят песни Nautilus Pompilius под открытым небом.

Зрителей ждут любимые хиты и особенные песни, ставшие саундтреком целого поколения. Музыканты сыграют ретроспективную программу из главных жемчужин творческого наследия "Наутилуса".

Большая музыкальная программа будет сопровождаться атмосферным видеорядом. Не пропустите уникальный летний концерт!

Трогательные романтики на все времена выступят на главной крыше Петербурга! Группа "Свидание" даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST.

Фото: предоставлено организаторами