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Концерт группы "Свидание" на крыше ROOF FEST
Сегодня, 20:00
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Концерт группы "Свидание" на крыше ROOF FEST

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Концерт состоится 26 июня в 20:00. Для зрителей старше 12 лет.

Трогательные романтики на все времена  выступят на главной крыше Петербурга! Группа  "Свидание" даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST.

Их музыка – это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы сливаются с лирикой бессменного автора и фронтмена Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня – получается безупречная вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей. 

Также на крыше ROOF FEST выступит polnalyubvi.

Фото: предоставлено организаторами

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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