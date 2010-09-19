Концерт группы "Свидание" на крыше ROOF FEST

Концерт состоится 26 июня в 20:00. Для зрителей старше 12 лет.

Трогательные романтики на все времена выступят на главной крыше Петербурга! Группа "Свидание" даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST.

Их музыка – это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы сливаются с лирикой бессменного автора и фронтмена Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня – получается безупречная вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.

Также на крыше ROOF FEST выступит polnalyubvi.

Фото: предоставлено организаторами