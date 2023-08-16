Концерт polnalyubvi на крыше ROOF FEST

Концерт состоится 20 июня в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

В закатных лучах и отражении бесконечной водной глади Финского залива состоится концерт polnalyubvi, сказочной нимфы современной музыки.

Её песни – это ключ к тайным комнатам вашей души, наполненные светом звезд и теплом летнего вечера. На концерте вы окунетесь в удивительную атмосферу, где каждый аккорд и каждая мелодия ведут за собой и зовут к познанию неизведанных просторов собственного воображения. Сладкоголосая сирена polnalyubvi и ее особая музыка перенесут вас туда, где время останавливается, а сердце бьется в унисон с природой и искусством.

Фото: предоставлено организаторами