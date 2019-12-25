Вячеслав Бутусов дает онлайн-концерт

Концерт начался в 19:00

Вечером в воскресенье, 5 апреля, начался онлайн-концерт советского и российского рок-музыканта, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер", а также новой группы "Орден Славы" Вячеслава Бутусова. Певец исполняет хиты Nautilus Pompilius.

Бесплатно присоединиться к концерту можно по ссылке. Посмотреть выступление можно в обзоре 360 градусов благодаря установленной на сцене камере.

Ранее мы писали, что хоккеисты СКА посоветовали фильмы и сериалы для карантинных дней.

Фото: cкриншот сайта vr.mts.ru/butusov