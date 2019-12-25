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Вячеслав Бутусов дает онлайн-концерт
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smirenny

Вячеслав Бутусов дает онлайн-концерт

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Концерт начался в 19:00

Вечером в воскресенье, 5 апреля, начался онлайн-концерт советского и российского рок-музыканта, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер", а также новой группы "Орден Славы" Вячеслава Бутусова. Певец исполняет хиты Nautilus Pompilius. 

Бесплатно присоединиться к концерту можно по ссылке. Посмотреть выступление можно в обзоре 360 градусов благодаря установленной на сцене камере. 

Ранее мы писали, что хоккеисты СКА посоветовали фильмы и сериалы для карантинных дней.

Фото: cкриншот сайта vr.mts.ru/butusov

Теги: карантин, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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