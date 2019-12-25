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Хоккеисты СКА посоветовали фильмы и сериалы для карантинных дней
Сегодня, 20:08
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smirenny

Хоккеисты СКА посоветовали фильмы и сериалы для карантинных дней

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Хоккеисты рекомендуют заняться просмотром на карантине.

Хоккеисты СКА Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко рассказали о своих любимых фильмах и сериалах, просмотром которых советуют заняться на карантине. Короткий видео-ролик выложили на официальной странице клуба в Twitter.

Подколзин и Марченко посоветовали "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и "В сердце моря" с Киллианом Мерфи. Андрей Кузьменко отдал предпочтение российскому сериалу "Война семей" и американскому сериал "Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей".

Фото: pixabay

 

Теги: карантин, коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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