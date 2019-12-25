Незаконный ввоз коров предотвратили в Ленобласти

Представители государственной ветслужбы Ленинградской области воспрепятствовали незаконному ввозу коров. Рогатый скот направили на 2-недельный карантин в Кингисеппский район. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Коровы уже прошли процедуру туберкулинизации. Кроме того, у парнокопытных были взяты пробы для проверки наличия лейкоза, бруцеллеза, ящура и других опасных заболеваний.
Сведения о незаконном ввозе крупного рогатого скота в регион передали территориальному ведомству Россельхознадзора. Нарушители будут привлечены к ответственности.
Ранены сообщили о том, что около 10 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли в Петербурге и Ленобласти.
Фото: Pxhere
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