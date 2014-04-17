Около 10 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли в Петербурге и Ленобласти

В 47-ом регионе и Северной столице были обнаружены товары, относящиеся к контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники Росалкогольрегулирования по СЗФО изъяли около 10 тыс. литров нелегальных напитков "с градусом". Об этом сообщила пресс-служба управления.
Поставляемые нелегалами товары нашли в Гатчинском районе Ленобласти, во Фрунзенском и Невском районах Петербурга. Помимо незаконной продукции, была изъята её упаковка.
Найденный алкоголь передадут на хранение АО "Росспиртпром".
Ранее мы сообщили о том, что женщина пыталась провезти из Гвинеи в Петербург пакет с наркотиками.
Фото: Росалкогольрегулирование
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