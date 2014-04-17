Около 10 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли в Петербурге и Ленобласти

Специалисты обнаружили нелегальный товар в Гатчинском районе 47-ого региона, а также во Фрунзенском и Невском районах города на Неве.

В 47-ом регионе и Северной столице были обнаружены товары, относящиеся к контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники Росалкогольрегулирования по СЗФО изъяли около 10 тыс. литров нелегальных напитков "с градусом". Об этом сообщила пресс-служба управления.

Поставляемые нелегалами товары нашли в Гатчинском районе Ленобласти, во Фрунзенском и Невском районах Петербурга. Помимо незаконной продукции, была изъята её упаковка.

Найденный алкоголь передадут на хранение АО "Росспиртпром".

Ранее мы сообщили о том, что женщина пыталась провезти из Гвинеи в Петербург пакет с наркотиками.

Фото: Росалкогольрегулирование