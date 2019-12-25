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Рождественские деревья из Эстонии не пустили в Петербург
Сегодня, 8:30
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IRINA_CHALKINA

Рождественские деревья из Эстонии не пустили в Петербург

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Деревья запретили провозить в города из-за нарушений фитосанитарного сертификата

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербург запретили ввоз эстонских ёлок. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Как оказалось, проверку не прошли 745 елей их Эстонии. Дело в том, что сотрудник Россельхознадзора обнаружил ошибки в сертификате.

Известно о том, что деревья следовали в адрес одной из торговых компаний города.

Ранее мы сообщали о том, что позеленевший берег в Кронштадте проверили экологи и глава района.

Фото:pixabay

Теги: рождественские деревья, россельхознадзор, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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