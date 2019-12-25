Позеленевший берег в Кронштадте проверили экологи и глава района

Загрязнение вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей.

Специалисты осмотрели берег Кронштадта, который был усеян мертвыми моллюсками и ярко-зеленой растительностью. Предполагается, что причиной загрязнения могло стать цветение водорослей.

Ранее сообщалось, что очевидец произошедшего нашла "зеленый" берег на форте "Риф". Тогда же в пресс-службе комитета по природопользованию города отметили, что специалистов направили на место, однако точные координаты неизвестны, и найти тяжело. Позже стало понятно почему. Преимущественно загрязненным оказался берег форта "Шанц", сообщила пресс-служба ведомства. По результатам осмотра специалисты отметили, что предмет для опасений жителей отсутствует.

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк лично осмотрел сине-зеленое нечто и заявил о том, что оно не похоже на что-то химическое. Пробы также взяли специалисты.

Фото: Марина Мацкевич