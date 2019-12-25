Лидером по вводу жилья в октябре стал Красносельский район Петербурга

Тройку лидеров замкнули Московский и Выборгский районы.

В минувшем октябре в Петербурге ввели в эксплуатацию свыше 271 тысячи квадратных метров жилья или 285 домов на 5328 квартир, включая индивидуальное строительство. По данным городского комитета по строительству, в октябре прошлого года было сдано почти 194 тысячи "квадратов" или 10 домов на 4163 квартиры.

Лидером по вводу жилья в этом месяце стал Красносельский район с его 109 с небольшим тысячами квадратных метров. Второе место занял Московский район и почти 70 тысяч "квадратов" нового жилья, а на третьей строчке рейтинга расположился Выборгский район, где ввели почти 34 тысячи квадратных метров. Также отмечается, что в октябре ввели в эксплуатацию 40 объектов общегражданского назначения, среди которых значатся детсад на 220 мест в Приморском районе, школа на 1375 мест в Красносельском районе и здание ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" на пять бригад в Колпинском районе Петербурга.

Ранее мы писали, что в Северной столице обсудят планировку территории под жилой дом с детским садом.

Фото: Piter.TV