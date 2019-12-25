Выборгский район стал лидером по вводу в эксплуатацию жилья в феврале 2021

В районе за месяц завершили строительство 25 домов.

В феврале 2021 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 124 дома на 3469 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом 2 марта сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья стал Выборгский район. За февраль там ввели в эксплуатацию 25 домов на 2001 квартиру. Общая площадь составляет 92 010,6 квадратных метров. На втором места оказался Московский район с 8 домами на 1077 квартир и 47 117 кв.м. жилья. Тройку замыкает Фрунзенский район – 15 847,20 кв.м жилья, 1 дом, 301 квартира.

Также в последний зимний месяц ввели в эксплуатацию многофункциональный центр в Московском районе, многоярусный наземный гараж с пристроенными помещениями в Пушкинском районе и другие объекты общегражданского назначения. В общей сложности — 24 объекта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия.

Фото: Piter.TV