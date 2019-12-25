В августе в Петербурге ввели в эксплуатацию 121 дом

Больше всего "квадратов" сдали в Приморском районе.

За август текущего года в Петербурге ввели в эксплуатацию 406 888 "квадратов" жилья – это 121 дом на 9 071 квартиру, в том числе индивидуальное строительство. В комитете по строительству отметили, что данные текущего года превышают показатели прошлого, когда сдали всего 130 393 "квадрата".

Лидером по вводу жилья стал Приморский район. Там за месяц сдали 11 домов на 3 750 квартир и общей площадью почти 187 тыс. "квадратов". Второе место в рейтинге занял Московский район, где сдано 143 406 "квадратов" жилья, это 9 домов, 3 664 квартиры. На третьем месте Выборгский район – 46 340,80 кв.м жилья, 17 домов, 1 299 квартир, в том числе два достроенных долгостроя (ЖК "На Заречной" и первый корпус "ЖК Парнас").

Также ввели 40 объектов общегражданского назначения: детсады, школы и поликлиника.

Ранее мы писали, что в Коммунаре появятся новые общественные пространства.

Фото: Piter.tv