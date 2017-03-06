В Коммунаре появятся новые общественные пространства

Проект студентов ГАСУ победил в Пятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ.

В среду, 1 сентября, в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета сообщили, что совместный проект студентов и ООО "Студии "Кремль", созданный при участии Центра компетенций Ленобласти, одержал победу в Пятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ. Реализовать проект планируется в 2022 году. Итоги конкурса подвели в Нижнем Новгороде.

Авторы проекта разработали для жителей города Коммунар пространство для спорта и отдыха "Ижора". В нем будут детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, точки общепита и проката спортинвентаря. Горожане смогут отдыхать возле реки Ижора. Для молодежи устроят современную городскую лабораторию для мастер-классов, встреч, лекций.

Конкурс проводят с 2018 года, он включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В конкурсе участвуют проекты по благоустройству населенных пунктов, где проживает до ста тысяч человек, а также исторических поселений федерального и регионального значения.

Среди 160 победителей распределят 10 млрд рублей, то есть на каждого приходится по 62,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что студент ИТМО разработал приложение для обучения игры на смарт-гитары.

Фото: пресс-служба СПб ГАСУ.