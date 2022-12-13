Ввод коммерческой недвижимости в Петербурге вырос в два раза в 2022 году

В агломерации Петербурга по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию 614 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости.

В Петербурге поставили рекорд ввода коммерческой недвижимости впервые за восемь лет. Это произошло благодаря открытия складов. Об этом 17 января рассказали аналитики Nikoliers.

В агломерации Петербурга по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию 614 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости. Результат превысил итоги 2021 года почти в два раза. Такие показатели удалось достичь за счет открытия складских помещений.

Так, предложение качественных площадей в сегменте увеличилось на 441 тыс. кв. м., в то время как за весь 2021 год было построено 162 тыс. кв. м. Офисный сегмент по итогам прошлого года показал рост на 11,4%.

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Фото: phxere

