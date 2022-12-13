Ленобласть обогнала Петербург по показателям восстановления спроса на жильё

Спрос на новые дома в 47-ом регионе упал лишь на 6%, в то время как в Ленобласти – на 29%.

В прошедшем году Северная столица уступила Ленобласти по темпам восстонавления спроса на жильё. Такие данные приводят "Циан.Аналитика".

Так, если спрос на новые дома в 47-ом регионе упал лишь на 6%, в то время как в Ленобласти – на 29%. В годовом выражении показатели составили 12,7% для Петербуга, и 8% для Ленобласти.

Кроме того, 1 кв.м. жилья в петербургском сегменте масс-маркета оценивается приблизительно в 224 тыс. рублей. В Ленобласти за такое же предложение нужно будет отдать 149 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что посещаемость петербургских ТЦ просела на 10% в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV