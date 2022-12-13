Посещаемость петербургских ТЦ просела на 10% в новогодние праздники

Горожане предпочли встретить праздник дома.

В прошедшие новогодние каникулы петербуржцы предпочли проводить время дома. В связи с этим, крупные городские ТРЦ потеряли 10-15% от показателей посещаемости. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков Mall Index.

Эксперты сравнивали посещаемость с концом 2021-ого-началом 2022-ого года. По их данным, в Новый год спросом пользовались менее большие магазины и киоски.

Печальная ситуация для ТРЦ могла сложиться из-за увеличения потока внутреннего туризма. Как правило, путешественники интересуются небольшими сувенирными магазинами, а не многоэтажными торговыми рядами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов.

Фото: Piter.TV