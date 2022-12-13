В Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов

В ассортименте магазинов будет спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

В Петербурге и Москве откроют беспошлинные магазины для дипломатов, консулов и их семей, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России. Об этом пишут РИА "Новости".

В магазинах цены на товары будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел России.

В ассортименте магазинов будет спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

Ранее доля свободных помещений на Невском проспекте снизилась с начала года. Показатель уменьшился с 4,5 п.п. до 8,1% за счёт новых заведений общепита в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

