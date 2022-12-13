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В Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Сегодня, 19:09
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В Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов

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В ассортименте магазинов будет спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

В Петербурге и Москве откроют беспошлинные магазины для дипломатов, консулов и их семей, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России. Об этом пишут РИА "Новости". 

В магазинах цены на товары будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел России.

В ассортименте магазинов будет спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

Ранее доля свободных помещений на Невском проспекте снизилась с начала года. Показатель уменьшился с 4,5 п.п. до 8,1% за счёт новых заведений общепита в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: беспошлинная торговля, магазины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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