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Доля свободных помещений на Невском проспекте снизилась с начала года
Сегодня, 15:43
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Доля свободных помещений на Невском проспекте снизилась с начала года

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Показатель уменьшился с 4,5 п.п. до 8,1% за счёт новых заведений общепита в центре Петербурга.

С начала 2022 года доля свободных помещений на Невском проспекте заметно снизилась. Об этом сообщили аналитики NF Group.

Показатель уменьшился с 4,5 п.п. до 8,1% за счёт новых заведений общепита в центре Петербурга. Кроме того, в связи с увеличением туристического потока в 2022 году, ретейл на Невском проспекте начал развиваться усиленными темпами. Помимо кафе и ресторанов, там прибавились новые магазины локальных брендов. 

Тем не менее, лидирующую часть рынка пока занимает именно общепит: на него приходится 42% от общего числа открытых на Невском за 2022 год заведений. 

Ранее мы сообщили о том, что налоговые льготы для ТЦ не стали вводить в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: невский проспект, ретейл, санкт-петербург, свободные помещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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