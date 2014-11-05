Доля свободных помещений на Невском проспекте снизилась с начала года

Показатель уменьшился с 4,5 п.п. до 8,1% за счёт новых заведений общепита в центре Петербурга.

С начала 2022 года доля свободных помещений на Невском проспекте заметно снизилась. Об этом сообщили аналитики NF Group.

Показатель уменьшился с 4,5 п.п. до 8,1% за счёт новых заведений общепита в центре Петербурга. Кроме того, в связи с увеличением туристического потока в 2022 году, ретейл на Невском проспекте начал развиваться усиленными темпами. Помимо кафе и ресторанов, там прибавились новые магазины локальных брендов.

Тем не менее, лидирующую часть рынка пока занимает именно общепит: на него приходится 42% от общего числа открытых на Невском за 2022 год заведений.

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Фото: Piter.TV