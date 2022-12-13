В эксплуатацию за год были введены шесть элитных жилых комплексов.

Ввод элитного жилья в Петербурге в 2022 году достиг пятилетнего максимума. Об этом сообщает консалтинговая компания NF Group.

В опубликованном сообщении отмечается, что объем ввода элитной недвижимости превысил 100 тысяч к.в. впервые за пять лет. Текущий показатель составляет 112,3 тысячи кв.м. – это 950 квартир и апартаментов. Также сообщается, что в эксплуатацию за год были введены шесть элитных жилых комплексов.

Аналитики NF Group подчеркнули, что суммарный объем свободного предложения элитного жилья на первичном рынке в 2022-м составил 129,9 тысячи кв.м. в 19 объектах. В 2023 году в Петербурге запланирован ввод в эксплуатацию шести элитных комплексов жилой площадью более 92 тысяч кв.м.

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Фото: Piter.tv