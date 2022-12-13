В Ленобласти благоустроили 75 общественных пространств за год

Работы проводили в рамках проекта "Жильё и городская среда".

За 2022 год в 47-ом регионе было благоустроено 75 общественных пространств в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда": в голосовании за проекты приняли участие жители всех районов Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока областного правительства.

Как отметил зампредседателя правительства региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, жители уже выбрали 72 территории, которые будут благоустроены в наступившем 2023 году. На работы выделено В общей сложности за предстоящие 12 месяцев на территории региона появятся 107 обновленных общественных пространств.

В частности, список на благоустройство пополнили набережная в Пикалево, Яблоневый сад в посёлке Курске, сквер "Островок" в Вындином Острове, спортплощадка в Иссаде, Берёзовая роща в Сясьстрое, Танковая аллея в Новом Учхозе, сквер вдоль набережной в Ивангороде, сквер Семьи, любви и верности в Назии.

Ранее мы сообщили о том, что в Подпорожье подходит к концу строительство автостанции.

Фото: пресс-служба стройблока Ленобласти