В Подпорожье подходит к концу строительство автостанции

В понедельник, 9 января, в Подпорожье вышло на финальную стадию строительство городской автостанцию. Двухэтажный объект будет обладать пропускной способностью до 100 человек в сутки. Об этом рассказала пресс-служба администрации Подпорожского района.
Введение здания в эксплуатацию намечено на I квартал 2023 года. Рабочие уже завершили работа по благоустройству прилегающей к объекту территории, продолжили инженерные коммуникации.
На первом этаже автостанции будет находиться билетная касса, зал ожидания на 36 посадочных мест, буфет, информационное табло, камеры хранения и санузлы. Второй этаж полностью займут служебные помещения.
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Фото: Пресс-служба администрации Подпорожского района
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