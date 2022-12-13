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В Подпорожье подходит к концу строительство автостанции
Сегодня, 8:22
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В Подпорожье подходит к концу строительство автостанции

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Пропускная способность объекта будет достигать 100 человек в сутки.

В понедельник, 9 января, в Подпорожье вышло на финальную стадию строительство городской автостанцию. Двухэтажный объект будет обладать пропускной способностью до 100 человек в сутки. Об этом рассказала пресс-служба администрации Подпорожского района.

Введение здания в эксплуатацию намечено на I квартал 2023 года. Рабочие уже завершили работа по благоустройству прилегающей к объекту территории,  продолжили инженерные коммуникации. 

На первом этаже автостанции будет находиться билетная касса, зал ожидания на 36 посадочных мест, буфет, информационное табло, камеры хранения и санузлы. Второй этаж полностью займут служебные помещения. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти после реновации открылись две школы,

Фото: Пресс-служба администрации  Подпорожского района

Теги: ленинградская область, подпорожье
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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