В Ленобласти после реновации открылись две школы

В 2023 году планируется сдача после реновации ещё пяти школ.

В Ленинградской области после реновации открылись две школы. В Любани и Оредеже после новогодних каникул в школы пошли почти 500 детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

На ремонт школ в Любани в Тосненском районе и Оредеже в Лужском районе из областного и федерального бюджетов было направлено 257 млн рублей. В 2023 году планируется сдача после реновации ещё пяти школ.

Оредежская школа была введена в эксплуатацию в1959 году и ремонт ранее не проводился. Любанская школа имени Радищева работает с 1939 года.

Фото: администрация Ленобласти