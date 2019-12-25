Введение в России туристических sim-карт упростит правила их выдачи

Антон Немкин рассказал, как можно увеличить доходы российских операторов сотовой связи за счет иностранцев.

Возможным и безопасным способом упрощения правил выдачи sim-карт иностранным туристам может стать введение одноразовых туристических карт. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин. Парламентарий из нижней палаты объяснил СМИ, что отрасль активно обсуждает упрощение правил выдачи sim-карт иностранным туристам. Сейчас же путешественникам из-за границы нередко приходится пользоваться одним только Wi-Fi, хотя они могли бы иметь мобильный интернет и приносить доходы компаниям-операторам.

Возможным и безопасным решением может стать введение одноразовых туристических sim-карт, подобный опыт уже есть в других странах. Турист предъявляет билет или подтверждение пребывания в стране - и получает карту с ограниченным сроком действия, который совпадает с его визитом. После окончания этого срока sim-карта автоматически деактивируется, что позволит избежать злоупотреблений и при этом сохранить контроль безопасности. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Законодатель уточнил, что подобный подход даст возможность операторам увеличить доходы без дополнительных рисков, а также стимулировать развитие экономической системы России, повысит качество обслуживания абонентов. Однако при принятии решения важно учитывать мнение служб безопасности и силовых ведомств. Антон Немкин заметил, что современные технологии позволяют объединить проверку биометрии при пересечении государственной границы с краткосрочной выдачей прибывающим иностранцам sim-карт, сохранив при этом высокий уровень защиты.

