Участок Колтушского шоссе до КАД ввели в Ленобласти

В Ленобласти официально ввели в эксплуатацию участок от границы Северной столицы до КАД протяжённостью почти в 1 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Основные работы были завершены к началу июля. Специалисты уложили усиленное асфальтовое покрытие, нанесли дорожную разметку и установили новые остановочные павильоны вдоль трассы.
Одновременно на Колтушском шоссе ведётся реконструкция ещё одного значимого участка, проходящего от КАД до поворота на Суоранды. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Ранее мы сообщили о том, что в Тихвинском районе собираются заняться обустройством дорог.
Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти
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