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Участок Колтушского шоссе до КАД ввели в Ленобласти
Сегодня, 14:57
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Участок Колтушского шоссе до КАД ввели в Ленобласти

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Основные работы подошли к завершению ещё в начале июля.

В Ленобласти официально ввели в эксплуатацию участок от границы Северной столицы до КАД протяжённостью почти в 1 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Основные работы были завершены к началу июля. Специалисты уложили усиленное асфальтовое покрытие, нанесли дорожную разметку и установили новые остановочные павильоны вдоль трассы. 

Одновременно на Колтушском шоссе ведётся реконструкция ещё одного значимого участка, проходящего от КАД до поворота на Суоранды. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы сообщили о том, что в  Тихвинском районе собираются заняться обустройством дорог.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти 

Теги: кад, колтушское шоссе, ленинградская область, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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