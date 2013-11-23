Участок Колтушского шоссе до КАД ввели в Ленобласти

Основные работы подошли к завершению ещё в начале июля.

В Ленобласти официально ввели в эксплуатацию участок от границы Северной столицы до КАД протяжённостью почти в 1 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Основные работы были завершены к началу июля. Специалисты уложили усиленное асфальтовое покрытие, нанесли дорожную разметку и установили новые остановочные павильоны вдоль трассы.

Одновременно на Колтушском шоссе ведётся реконструкция ещё одного значимого участка, проходящего от КАД до поворота на Суоранды. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы сообщили о том, что в Тихвинском районе собираются заняться обустройством дорог.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти