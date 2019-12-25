В Тихвинском районе собираются заняться обустройством дорог

На создание инженерной инфраструктуры готовы потратить 56,3 млн рублей.

ООО "Строительно-монтажное эксплуатационное управление "Заневка"" объявила тендер на обустройство дорог между деревнями Заболотье и Фишева Гора в Тихвинском районе 47-ого региона. Как узнал Piter.TV из сведений на портале госзакупок, на эти нужды было выделено 56,3 млн рублей.

Так, в пределах двух населённых пунктов подрядчику необходимо создать инженерную инфраструктуру на следующих улицах: Фишевский переулок, Загорская, Заболотская, Северная, улицы, улица Гагарина, Троицкая и Озёрная улицы, Нагордный переулок, Ольховская улица.

Мероприятия пройдут в 2 этапа. Первый из них должны закончить до 30 Ноября 2022 года, а второй – до конца августа 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на проект развязки Северного проспекта и улицы Руставели планируют выделить 66,5 млн рублей.

Фото: Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области