На проект развязки Северного проспекта и улицы Руставели планируют выделить 66,5 млн рублей

Документацию необходимо представить к 2023 году.

СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило тендер на разработку проектной документации по строительству транспортной развязки на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели в Калининском районе Петербурга. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта с подрядчиком составит 66,5 млн рублей.

В техзадание к закупке входит разработка конструктивных и технологических решений, определение общего размера затрат на работы, подготовка имущественно-правового раздела документации, а также общей схемы проекта. Кроме того, исполнитель должен учесть размещение велодорожек в составе нового объекта.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что начальный этап для проекта обхода Красного Села оценили в 34,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV