Введена в эксплуатацию станция скорой помощи в Металлострое

Здание расположилось на Пионерской улице.

В поселке Металлострой ввели в эксплуатацию здание ГБУЗ "Станции скорой медицинской помощи", рассчитанное на пять бригад. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству 8 октября.

Здание расположилось в доме 3а, строение 1 по Пионерской улице. Отмечается, что на первом этаже станции находятся блок медчасти для посетителей и бытовые помещения, на втором этаже – блок оперативной части, а также служебные и складские помещения. Гараж, находящийся у здания, вмещает пять карет скорой помощи.

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Фото: Piter.TV