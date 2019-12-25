В Парголово появился новый детский сад, построенный за счет инвестора

Введен в эксплуатацию детский сад в Парголово.

В поселке Парголово открылся новый детский сад. В четверг, 19 октября, состоялось торжественное открытие учреждения, которое сможет принять до 150 воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Детский сад оборудован всем необходимым для полноценного развития и воспитания малышей: здесь есть музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты, а также кабинет для занятий с логопедом. На территории установлены игровые площадки, где дети смогут играть и развиваться на свежем воздухе.

Новый детский сад был возведен за счет средств инвестора и передан городу на безвозмездной основе. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с отдельно стоящим детским садом.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти реконструировали подпорожский детский сад №21.

Фото: администрация Петербурга