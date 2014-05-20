В Ленобласти реконструировали подпорожский детский сад №21

Александр Дрозденко осмотрел его после реновации.

В Ленобласти отремонтировали детский садик №21, и теперь его воспитанники счастливы и довольны новыми условиями обучения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Александр Дрозденко лично проверил, как проходит обучение в садике. Он убедился, что дети сыты и довольны новыми игрушками.

После реконструкции здесь появились музыкальный и спортивный залы, арт-студия, кабинет психолога и методический кабинет со специальной детской литературой об искусстве. Теперь дети могут заниматься любимыми видами спорта, развивать свои творческие способности и учиться понимать свои эмоции.

Ранее сообщалось, что как в Детском саду №53 комбинированного вида Фрунзенского района внедряли программу JASPER.

Фото: администрация Ленинградской области