Как в Детском саду №53 комбинированного вида Фрунзенского района внедряли программу JASPER

Сад стал таким в 2015 году, когда фонд "Обнаженные сердца" начал внедрять программы, позволяющие детям с РАС учиться взаимодействию и коммуникации. В этом году "Обнаженные сердца" перевели книгу по программе JASPER с английского языка на русский, из-за чего качество обучения педагогов улучшилось.

СПб ГАДОУ "Детский сад №53 комбинированного вида Фрунзенского района" на проспекте Славы, 6, уникален: он является одним из учреждений для дошкольников в Петербурге, где формируют инклюзивные группы. В них находятся нормотипичные дети вместе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), и это комфортно для всех.

Сад стал таким в 2015 году, когда фонд "Обнаженные сердца" начал внедрять программы, позволяющие детям с аутизмом учиться взаимодействию и коммуникации. В этом году "Обнаженные сердца" перевели книгу по программе JASPER с английского языка на русский, из-за чего качество обучения педагогов улучшилось.

Piter.TV посетил детский сад №53 и поговорил с его поведенческими специалистами, директором и представителем фонда "Обнаженные сердца", детским неврологом Святославом Довбня, который участвовал в процессе перевода книги по JASPER. Мы узнали, как учреждение встречает новых детей с РАС, о подготовке родителей нормотипичных детей при поступлении в сад, что изменилось с внедрением JASPER и почему эта методика так важна.

Дети сами помогают друг другу

О том, как ведется работа с детьми на раннем этапе, нам рассказала тьютор учреждения Кристина Агапкина.

Мы проводим диагностику, которая специально создана для детей с РАС. Из нее мы узнаем дефициты и восполняем те навыки, которые будут необходимы ребенку для успеха в процессе как коммуникации, так и жизни. Из группы интенсивных занятий некоторые дети переходят в инклюзивные группы, где их навыки генерализируются. Кристина Агапкина, тьютор СПб ГАДОУ "Детский сад №53 комбинированного вида Фрунзенского района"

В этом дошкольном учреждении есть не только дети с РАС, но и типично развивающиеся дети. Родители вторых также проходят некую подготовку. Однако в саду с детьми с аутизмом взаимодействуют непосредственно сами нормотипичные дети. Педагог-психолог сада №53 Светлана Васильева пояснила, какую работу ведут с родителями нормотипичных детей и как сами дети реагируют на детей с РАС.

Здесь много шагов, которые приходится подготавливать, продумывать. С самого начала все родители узнают, что площадка инклюзивная. Проводим много мероприятий, к примеру, родительские собрания, и к тому моменту, когда они начинают вместе заниматься, вопросов уже ни у кого не возникает. Удивительно, как дети, развивающиеся типично, реагируют на сверстников с аутизмом. Они понимают, что есть какая-то разница, и стараются помочь. Не бывает такого: "Почему у ребенка есть поощрение, а у меня – нет?". Нам часто педагоги с других площадок задают этот вопрос: "Как же так, они не спрашивают, почему им дают больше, чем другим?". Дети видят, что этому ребенку нужна какая-то дополнительная помощь. Они, скорее, сами могут включиться, чем сказать: "А почему мне не дают". Светлана Васильева, педагог-психолог, поведенческий специалист СПб ГАДОУ "Детский сад №53 комбинированного вида Фрунзенского района"

Вовлечение в игру

JASPER – аббревиатура от Joint Attention – совместное внимание, Symbolic Play – символическая игра, Engagement – вовлеченность и Regulation – регуляция. Piter.TV пообщался с экспертом фонда "Обнаженные сердца" Святославом Довбня о программе.

– Как игра помогает детям с аутизмом?

– Доказано, что использование методики JASPER коррелирует с развитием речи и взаимодействием в будущем. Это означает, что повышается возможность учиться ребенку в обычном детском саду, школе и быть трудоустроенным во взрослой жизни. Эффект от программы сохраняется на долгие годы.

– С какого возраста лучше начинать применять методику по отношению к ребенку?

– Методика JASPER относится к так называемым натуралистическим поведенческим вмешательствам. Это вмешательство, которое создано для естественного контекста, в котором растет и развивается ребенок, что дает возможность использовать методику с самого раннего возраста.

То есть, на самом деле, сейчас диагностика расстройств аутистического спектра сдвигается все раньше и раньше. Мы уверенно можем поставить диагноз "аутизм" в 1,5 года.

Последние исследования показывают, что мы в группах риска можем заподозрить аутизм даже раньше 1 года. Это всегда было большим вопросом: мы не могли использовать поведенческие структурированные методики. Нам нужен был инструмент, который позволил бы развивать совместно внимание, коммуникацию в игре, взаимодействие. Это как раз о методике JASPER, поскольку дети начинают играть с самого раннего возраста.

Младенец уже в первые месяцы жизни взаимодействует и играет. Так уж получается, что для ребенка с аутизмом эти простые для всех остальных людей навыки оказываются сложными, и нам приходится применять такую методику. Так, JASPER подходит как самым маленьким, так и старшим детям, у которых по каким-то причинам есть сложности с тем, чтобы развивались навыки разных игр.

– Игра подойдет каждому ребенку с РАС?

– Игра нужна всем: есть аутизм, нет аутизма. На самом деле, играют все люди. Играют они по-разному, в культурах это отличается, но есть общие базовые принципы. Игра связана тесно с интеллектуально-когнитивным развитием.

Игра отличается от занятия тем, что ее "не взрослый придумал". Это ребенку куда как интереснее: он начинает процесс, инициирует и вовлекается в него. Методика JASPER придумана для того, чтобы развивать инициативу, мотивацию и следовать за интересом ребенка, что очень сложно в случае аутизма.

Пространство развития

С 2022-го фонд проводит супервизии для поведенческих специалистов сада №53 по программе JASPER. На теоретических и практических занятиях тьюторы повышают свою квалификацию по этому методу работы с детьми с аутизмом.

В этом году "Обнаженные сердца" перевели книгу по JASPER и уже успешно знакомят поведенческих специалистов с ней. Директор учреждения Надежда Третьякова развернуто сообщила о роли программы в саду.

Уже порядка 5 лет мы внедряем программы, изучаем новые технологии, и одна из новых технологий, которая пришла к нам благодаря фонду "Обнаженные сердца", это программа JASPER. С приходом JASPER у педагогов появился новый инструмент, который способствует успешной социализации детей с аутизмом среди сверстников, типично развивающихся. Благодаря тому, что появилось пособие, которое помогает педагогам изучить эту программу лучше, понять механизмы ее внедрения, у многих появится возможность воспользоваться этим инструментом для того, чтобы детям с аутизмом было наиболее комфортно находиться среди сверстников. Надежда Третьякова, директор СПб ГАДОУ "Детский сад №53 комбинированного вида Фрунзенского района"

Святослав Довбня рассказал, для кого полезна книга и как с ней можно ознакомиться.

В дальнейшем мы будем надеяться, что у нас получится издать более простым языком написанные пособия для родителей и общих педагогов, но мы не могли двинуться вперед, потому что нам срочно нужна была книга для тех, кто уже начинает использовать JASPER, потому что без какого-то учебника сложно учиться. Теперь у нас есть учебник на русском языке, который свободно доступен на платформе "Обнаженные сердца" онлайн. Любой человек может скачать и ознакомиться. Кроме того, напечатали в прекрасном качестве книгу бумажную, которую тоже можно в фонде получить. Святослав Довбня, эксперт фонда "Обнаженные сердца"

Специалисты детского сада №53 ежедневно трудятся, и фонд "Обнаженные сердца" помогает им. По словам работников учреждения, не всегда приходится просто, однако этот факт не позволяет опускать руки, и они продолжают изучать новые программы по работе с детьми с РАС. JASPER – одна из них, и благодаря переведенной книге возможности сада расширяются.

Автор: Александра Шалягина.

Видео: Piter.TV