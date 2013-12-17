В результате школьной драки во Фрунзенском районе пострадал 10-летний мальчик

Пострадавший был госпитализирован в детскую городскую больницу №5.

В школе во Фрунзенском районе Петербурга на улице Олеко Дундича одноклассники избили 10-летнего мальчика. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший был госпитализирован в детскую городскую больницу №5 в состоянии средней степени тяжести с параорбитальной гематомой правого глаза и гематомой теменно-затылочной области. Ему диагностировали сотрясение головного мозга.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что суд Петербурга дал условный срок мужчинам, избившим петербуржца.

Фото: Piter.TV