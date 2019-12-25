Во Фрунзенском районе петербуржец ударил ножом своего сына

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Фрунзенском районе Петербурга в квартире на улице Бухарестской отец ударил ножом своего сына. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел 22 сентября. Во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, 64-летний житель Северной столицы ударил ножом в правую ногу своего сына 1992 года рождения. Последний был госпитализирован в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи с резаной раной верхней трети правой голени и геморрагическим шоком.

Подозреваемого задержали "по горячим следам". На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 21.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в отношении петербуржца, убившего свою жену, возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV